РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Управляющая компания ООО «Импульс» Подольска подготовила документы в суд на должников за ЖКУ в ЖК «Весенний», сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с ухудшением ситуации по платежам жителей ЖК «Весенний» за жилищно-коммунальные услуги администрацией ООО «Импульс» подготовлены документы для подачи в суд на должников с суммой задолженности от 25 тысяч рублей и выше.

В случае, если до 22 ноября должниками не будет погашена задолженность, то подготовленные документы будут направлены в суд.

Жителей просят незамедлительно погасить долги за ЖКУ.