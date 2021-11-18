РИАМО - 18 ноя. Действие благотворительной акции «Добро между строк», которая должна завершиться 18 февраля, могут продлить, если участники проекта будут активны, сообщила на пресс-конференции в РИАМО руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети магазинов «Читай-город» Елена Абрамова.

Принять участие в проекте можно купив книгу из специальной подборки на сайте сети «Читай-город». 10% с каждой такой продажи пойдут на поддержку благотворительных организаций, которые помогают взрослым, детям и животным.

Также поучаствовать в акции можно в любом магазине сети, переведя любую сумму по QR-коду на суперобложке. В этом случае средства пойдут в благотворительный фонд «Нужна помощь», а уже через него — в другие организации.

«Для нас здесь было важно то, что мы даем человеку возможность выбора. Сделать это, купив книгу, или это сделать напрямую, или это сделать и так, и так. Потому что бывает по-разному: человек хочет помочь, но его возможности чуть меньше, чем стоит книга, такое тоже бывает. Но при этом мы не лишаем его возможности помочь тем, к кому у него лежит душа», – объяснила Абрамова.

Поддержку получат фонд медицинских решений «Не напрасно», создающий системные проекты по снижению смертности через профилактику заболеваний, фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух» и центр реабилитации временно бездомных животных «Юна».

Список книг, которые участвуют в акции, опубликован на сайте книжной сети.