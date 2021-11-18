РИАМО - 18 ноя. Депутаты Московской областной думы приняли в втором чтении законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Подмосковья на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Бюджет фонда сбалансирован по доходам и расходам и составляет на 2022 год 142,1 млрд рублей. На 2023 и 2024 годы — 149,5 млрд рублей и 157,8 млрд рублей», - сказала и. о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Елена Боброва.

Она добавила, что доходы и расходы фонда на 2022 год, по сравнению с 2021 годом, уменьшаются на 12 млрд рублей. Это связано с тем, что в 2021-м были предоставлены дополнительные межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Боброва уточнила, что по структуре доходов на 2022 год наибольшую долю - 84,4% - составят субвенции Федерального фонда в 119,9 млрд рублей. Кроме того, предусмотрены межбюджетные трансферты.

Мособлдума приняла во втором чтении проект бюджета Подмосковья на 2022–2024 гг>>