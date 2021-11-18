РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 ноя. При проверке хостела в Королеве не нашли нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба городской администрации.

В регионе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводятся проверки мест возможного нелегального проживания иностранных граждан. Рейд прошел в Королеве. Первый заместитель главы администрации Сергей Иванов, представители налоговой инспекции, прокуратуры, сотрудники полиции, отдела по борьбе с экономическими преступлениями проверили работу хостела «Формула» в микрорайоне Первомайский. Нарушений в мини-гостинице проверка не выявила.

«Всего в хостеле сейчас проживает порядка 350 человек, из них 66 иностранцев, все они - с надлежаще оформленными документами. Лиц, которые незаконно пребывают на территории Российской Федерации, и нарушений миграционного законодательства не выявлено», - сказал Иванов.

Рейды будут продолжаться. Администрация города, правоохранительные и надзорные органы планируют проверить не только гостиницы, но и жилой сектор, где могут быть так называемые «резиновые квартиры».

Также будут проверены и обращения жителей, которые сообщают, что их соседи устроили из квартир нелегальные гостиницы.

Сообщить о нелегальных мигрантах можно в полицию Королева по телефонам: дежурная часть УМВД: 8(495)511-59-00; дежурная часть Болшевского отдела полиции: 8(495)519-98-55; дежурная часть Костинского отдела полиции: 8(495)519-35-02; дежурная часть Центрального отдела полиции: 8(495)511-83-05.