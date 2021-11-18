РИАМО - 18 ноя. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщила, что продуктовая инфляция в стране на данный момент достигла двузначных значений, сообщает Газета.ru.

Она уточнила, что от такого роста цен на продукты могут пострадать незащищенные слои россиян. Так как у людей с небольшим доходом продукты занимают большое место в ежемесячных тратах.

По словам Набиуллиной, строимость продуктов растет из-за плохого урожая. Также инфляция происходит из-за подорожания рабочей силы и уменьшения количества сезонных трудовых мигрантов в России.

«Наша ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3-8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции», — заключила глава ЦБ.

Инфляция - повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции цена идентичных товаров со временем увеличивается, на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. По сути, покупательная способность денег снижается, деньги обесцениваются.