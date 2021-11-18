РИАМО - 18 ноя. Фонды музейно-выставочного центра подмосковного Реутова полностью переведены в электронный формат, это позволило сохранить и даже приумножить общее количество посетителей выставок, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.
«Завершилась работа по переводу фондов городского музейно-выставочного центра Реутова в электронный формат и их размещению во всемирной компьютерной сети Интернет, 100% экспонатов основного фонда доступны для просмотра виртуальными посетителями из любой точки мира», - отмечается в сообщении.
Начальник отдела культуры и молодtжной политики администрации городского округа Реутов Анастасия Николаенко рассказала, что несмотря на продолжающуюся пандемию, общее количество посетителей Музейно-выставочного центра увеличилось в том числе и за счет заходов на официальный сайт учреждения, где размещены видеоролики виртуальных экскурсий.
Анастасия Николаенко также рассказала, что Реутов присоединился к национальному проекту «Культура», целью которого является расширение доступности учреждений культуры и возможностей участия жителей в создании культурных ценностей. В рамках нацпроекта будет проведена цифровизация реутовских школ искусств.
Она добавила, что культурно-досуговые и творческие мероприятия, проводимые в городском округе, пользуются большой популярностью. В 2021 году их участниками стали порядка 270 тыс. человек.
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