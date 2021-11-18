РИАМО - 18 ноя. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о ревакцинации Владимир Путина, сообщает РИА Новости.

«Он сообщит об этом, когда (примет - ред.) решение», — сказал Песков.

В начале этого года в стране была развернута массовая прививочная кампания. Врачи советуют проходить ревакцинацию после 6 месяцев с момента введения первого компонента вакцины от коронавируса.

Ранее россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Их можно получить в МФЦ.

Услуга будет полезной для тех граждан, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги» и не может распечатать полученный на сервисе сертификат о получении прививки.

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