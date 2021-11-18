РИАМО - 18 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 407 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Балашихе (152), Красногорске (126), Королеве (118), а также в городском округе Пушкинский и Люберцах (по 88), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

74 случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Коломне, 58 – в Подольске, 57 – в Зарайске, 35 – в Воскресенске, по 34 – в Богородском округе и Солнечногорске, 33 – в Серпухове, 32 – в Ступине, по 31 – в Орехово-Зуевском округе, Истре и Реутове, по 29 – в Одинцовском округе и Чехове, по 23 – в Щелкове и Шатуре, 20 – в Электростали.

По 19 – в Дмитровском округе и Шаховской, 18 – в Домодедове, 15 – в Пущине, 14 – в Черноголовке, по 12 – в Сергиево-Посадском и Раменском округах, 11 – в Жуковском, по 10 – в Химках и Ивантеевке, по 9 – в Дзержинском и Лобне, по 8 – в Наро-Фоминском округе и Луховицах, по 7 – в Волоколамском округе, Котельниках и Краснознаменске, по 6 – в Ленинском округе, Долгопрудном и Лыткарине.

5 – в Мытищах, по 4 – в Егорьевске, Кашире, Клину, Серебряных Прудах, Фрязине и Электрогорске, по 3 – в Рузском округе и Озерах, по 2 – в Талдомском и Можайском округах, Бронницах, Красноармейске, Лотошине и Павловском Посаде, 1 – в Лосино-Петровском.

Ни одного случая заболевания коронавирусом не выявили в Дубне, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Власихе и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 566 839 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 750 человек. Выздоровели и выписались 497 920 человек.

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