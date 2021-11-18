РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске открылась VIII ступень проекта «Школа молодого юриста», в рамках которого все желающие смогут бесплатно узнать основы юриспруденции и попробовать себя в роли юриста, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске Екатерина Попова.

Проект был запущен в 2014 году. Его целью является повышение правовой грамотности молодежи. Каждый учебный год занятий в ходе проекта – это ступень, которая помогает школьникам и студентам понять, интересна ли им профессия юриста. Для слушателей проводят семинары, практические занятия, посещения судебных заседаний и многое другое. В четверг в преддверии Всероссийского Дня правовой помощи детям в Московском областном колледже информации и технологий состоялось торжественное открытие VIII ступени проекта.

«За 7 лет школу посетили около 700 человек. Это и школьники в возрасте от 16 лет и студенты. В текущем году мы разработали для наших слушателей совершенно новую программу, в которую вошли теоретические и практические занятия. Более того, я провела мониторинг и изучила мнение участников проекта. Как оказалось, большинству было бы больше интересно уголовное направление и поэтому в текущем году будет больше занятий именно по данному направлению», - сказала Попова.

Она отметила, что также ребята проекта будут проходить дополнительные практические занятия у нотариуса. В настоящее время в разработке находится и новая юридическая игра, которую покажут на закрытии ступени в мае. Слушатели, которые дойдут до конца, получат сертификаты об окончании.

Первая лекция состоится уже 24 ноября и начнется в 18:00. Теоретические занятия будут проходить на базе Московского областного колледжа информации и технологий, а практические - под руководством руководителя Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи Арсена Дарбиняна.