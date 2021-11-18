РИАМО - 18 ноя. Министерство здравоохранения РФ обновило методические рекомендации по лечению и диагностике коронавируса, там стало больше информации про вакцину «Спутник Лайт», сообщает газета «Известия».

В ведомстве уточнили, что речь идет о версии 13.1. Пособие подготовили ведущие российские эксперты с учетом накопленных научных и клинических данных.

Также в новой редакции содержатся разъяснения по методам насыщения организма пациента кислородом (оксигенации), внесены изменения в порядок дозирования препарата Барицитиниб для людей, у которых легко протекает болезнь.

Изменения коснулись и раздела по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в России скончался еще 1251 пациент с подтвержденным коронавирусом. Это новый рекорд по суточной смертности. По всей стране зарегистрировали еще 37 374 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в РФ выявили 9 219 912 случаев инфекции.

С 1 февраля в России хотят ввести вход в общественные места по QR-кодам. Это же правило будет действовать для путешествий самолетом и поездом.

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