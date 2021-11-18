РИАМО - 18 ноя. Пандемия усложнила работу российских благотворительных организаций, поэтому такие проекты, как «Добро между строк», сейчас особенно важны. Такие акции позволяют привлекать в благотворительность больше обычных людей, сообщила шеф-редактор портала «Такие дела» Алена Хоперскова на пресс-конференции в РИАМО, посвященной запуску проекта.

Федеральная книжная сеть «Читай-город», фонд «Нужна помощь», соцмедиа «Такие дела» и агентство Nectarin совместно запустили новый благотворительный проект. В рамках акции «Добро между строк» получат поддержку благотворительные организации, которые оказывают помощь взрослым, детям и животным.

Как рассказала Хоперскова, во время пандемии количество людей, которым потребовалась помощь, резко возросло. Многие лишились работы, нередко людям требовалась поддержка в приобретении простых лекарств. Нагрузка на фонды увеличилась, но вместе с тем вырос профессионализм их сотрудников.

«Им приходилось выдумывать новые акции, переводить работу в онлайн, искать новые способы привлекать в свою работу вместо крупного бизнеса все большее число сторонников из простых людей. Эта акция («Добро между строк» – ред.), мне кажется, тот пример, насколько гениальные в своей простоте идеи могут возникнуть в такое сложное время», – отметила Хоперскова.

Девиз проекта звучит так: литературным персонажам помочь нельзя, но можно помочь тем, кто столкнулся с бедой в реальной жизни. В рамках акции при покупке книг из тематической подборки на сайте «Читай-города» магазин будет перечислять 10% с каждой продажи в благотворительные организации.

Покупатели могут поучаствовать в проекте и самостоятельно: для этого в магазине сети можно считать специальный QR-код на суперобложке и перевести любую сумму в пользу проекта. Собранные средства пойдут на поддержку фондов помощи взрослым, детям и животным.

Список книг, участвующих в акции «Добро между строк», доступен на сайте книжной сети.