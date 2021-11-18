РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Люберецкий городской жилищный трест опроверг информацию о слабом отоплении квартир, поступившей от жителей дома 43А на улице 8 Марта.

Ранее пользователи на странице mylubertsy в Instagram пожаловались на холод в домах.

«Вторую неделю не можем найти ответственного за отопление по улице 8 Марта, д. №43А! По всему дому еле-еле теплые батареи! Обращались в ЖЭУ — по нашим вопросам все работы проведены, обращались в Теплосеть — по нашим данным все показатели в норме! Все друг на друга спихивают, а вопрос не решается», - написали пользователи.

В комментариях добавили, что отопление также слабо работает в домах на улицах Попова и Митрофанова.

Люберецкий городской жилищный трест информацию опроверг. Во вторник, 16 ноября, сотрудники Люберецкой теплосети произвели замер температуры теплоносителя и давление в системе теплоснабжения. По словам заместителя руководителя отдела по работе со СМИ АО «ЛГЖТ» Алексея Сергеева, данные находятся в норме.

«Температура теплоносителя устанавливается ресурсоснабжающей организацией (Теплосетью) и в настоящее время полностью соответствует графику в соответствии с уличной температурой. Увеличение температуры теплоносителя будет производиться вместе с понижением уличной температуры», - добавил Сергеев.

При нарушении температурного графика предусмотрены штрафные санкции. Жителям порекомендовали проверить качество установки оконных рам в квартирах, а также используемые отопительные приборы.