РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В микрорайоне Львовский Подольска выполнили более 60% работ по утеплению фасада дома на улице Московской, их качество прошло контрольную проверку, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Работы по утеплению здания с применением навесного фасада на доме №1А по ул. Московской в микрорайоне Львовский прошли контрольную проверку.

Работы выполняются в соответствии с программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по плану 2020-2022 гг. подрядной организацией ООО «Комтех».

17 ноября представители МКУ «Окружное хозяйство» установили, что выполненный объем работ составил более 60%. Все мероприятия на объекте проводят под контролем администрации Подольска, управляющей организации и ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».