РИАМО - 18 ноя. Более 2 тыс. га областной земли передали в Подмосковье сельхозпроизводителям в качестве господдержки отрасли в 2021 году, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Речь идет о более чем 40 земельных участках областной собственности, которые передали в аренду производителям сельхозпродукции для развития отрасли.

Как уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, землю получили 22 сельхозпроизводителя.

«Всего с начала года в рамках программы государственной поддержки развития сельского хозяйства в Подмосковье сельхозпроизводителям передан 41 земельный участок общей площадью 2072 га. Земельные участки, принадлежащие Московской области, в аренду на срок до 5 лет получили 22 сельхозпроизводителя в 12 городских округах Подмосковья», – сказала Адигамова.

Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил важность того, чтобы земля в Подмосковье использовалась по назначению и приносила пользу людям и региону.

«Многие фермерские хозяйства и производители сельхозтоваров выбрали Подмосковье для развития своих проектов, и мы активно их поддерживаем, потому что любое сельхозпроизводство – это выгоды для наших жителей: широкий выбор качественных продуктов, новые рабочие места и поступления в бюджет», – добавил Разин.