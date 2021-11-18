РИАМО - 18 ноя. На станции Беговая МЦД-1 продолжаются работы по реконструкции. Так, инфраструктуру Московской железной дороги готовят к запуску МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, сообщает пресс-служба МЖД.

Когда все строительные работы завершатся, там появятся три новые платформы, вестибюль с кассами и турникетами и техническая зона. В общей сложности новый вестибюль займет примерно 4 тыс. кв. м.

Каждая из платформ, где пассажиры будут ждать прибытия поезда, будет длиной 275 м. Две из них будут берегового типа, их расположат по бокам. Центральная платформа станет островной, поезда к ней будут подъезжать с каждой ее стороны. На протяжении всей длины каждая платформа будет оборудована навесами со светодиодными светильниками.

Надземный вестибюль соединят с уже имеющимся выходом со станции метро «Беговая». Так, для пересадки с МЦД в метро и обратно пассажирам не придется выходить на улицу.

Чтобы сделать пребывание маломобильных граждан на станции более комфортным, на сходах из вестибюля в город и на платформы установят эскалаторы и лифты. Также там будут расположены касса с заниженным окном, комната матери и ребенка и санитарные комнаты.

«После масштабных работ Беговая будет принимать поезда и МЦД-1, и МЦД-4, при этом центральная платформа будет работать сразу на два диаметра: для поездов МЦД-1, следующих в сторону Москвы, и поездов МЦД-4 в направлении к Апрелевке. Кроссплатформенная пересадка позволит пассажирам экономить время и сократит время в пути», – рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Чтобы пропускать железнодорожные составы МЦД-4, у Беговой проложат два новых главных пути. К ним присоединят новую ветвь между Киевским и Белорусским направлениями МЖД.