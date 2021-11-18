РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске до 1 декабря завершат установку дополнительного освещения на 50 пешеходных переходах, это помжет улучшить безопасность на дорогах, сообщает администрация округа.

В городском округе устанавливают дополнительные осветительные приборы над пешеходными переходами для комфортного передвижения в темное время суток. Благодаря новым светодиодным светильникам с увеличенной мощностью светового потока водители могут издалека увидеть на проезжей части пешеходный переход. Пешеход под светом также становится более заметным.

17 ноября рабочие МБУ «Подольский комбинат благоустройства» установили новый светильник над пешеходным переходом на улице Гайдара у дома №8В. Также заменили старый на более мощный около перехода у дома №6 в Парковом проезде в поселке Кузнечики.

Всего до 1 декабря планируется завершить такие работы на 50 пешеходных переходах в Подольске. В том числе в микрорайонах Климовск и Львовский, поселках Дубровицы и МИС, деревне Федюково.

В настоящее время администрация округа прорабатывает перечень следующих адресов, где установят такие светильники в 2022 году.