РИАМО - 18 ноя. В деревне Новое Орехово-Зуевского округа женщина 1978 г. р. нанесла ножевые ранения своему знакомому 1995 г. р. в ходе ссоры при совместном распитии спиртных напитков, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Пострадавший был доставлен в больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлена и задержана нападавшая – знакомая потерпевшего.
Выяснилось, что женщина и мужчина совместно распивали спиртные напитки. В ходе этого между ними произошла ссора и женщина ударила знакомого ножом.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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