РИАМО - 18 ноя. В деревне Новое Орехово-Зуевского округа женщина 1978 г. р. нанесла ножевые ранения своему знакомому 1995 г. р. в ходе ссоры при совместном распитии спиртных напитков, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший был доставлен в больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлена и задержана нападавшая – знакомая потерпевшего.

Выяснилось, что женщина и мужчина совместно распивали спиртные напитки. В ходе этого между ними произошла ссора и женщина ударила знакомого ножом.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).