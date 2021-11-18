РИАМО - 18 ноя. Подмосковный консультационный центр (кардиопульт), позволяющий бригадам скорой помощи передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу непосредственно во время выезда к больному, провел более 15 тыс. консультаций с момента открытия в августе 2021 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Кардиопульт работает в круглосуточном режиме и позволяет бригадам оперативно поставить диагноз и принять решение о госпитализации. За 3,5 месяца врачи-кардиологи провели более 15 тыс. консультаций», – сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что в результате работы кардиопульта у 7% пациентов была выявлена острая сердечная патология, их госпитализировали в региональные сосудистые центры.

Кардиопульт был открыт на базе Московской областной станции скорой медицинской помощи. Принцип его работы заключается в том, что во время выезда к пациенту бригада скорой помощи сразу передает его ЭКГ врачу-кардиологу, который расшифровывает показатели и дает оценку состоянию больного.

Нововведение помогает врачам скорой помощи более точно установить диагноз и принять решение о дальнейшей госпитализации пациента. Особую важность это имеет для больных с подозрением на инфаркт, когда пациента необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар.

Организовать работу кардиопульта стало возможно благодаря закупке на Московскую областную станцию скорой помощи новых автомобилей, оснащенных электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. С начала 2021 года подмосковная скорая помощь получила 167 таких автомобилей, включая 12 реанимобилей.

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