РИАМО - 18 ноя. Сеть книжных магазинов «Читай-город», благотворительный фонд «Нужна помощь», социальное медиаиздание «Такие дела» и рекламное агентство Nectarin 18 ноября в пресс-центре РИАМО запустили проект помощи взрослым, детям и животным «Добро между строк».

Цель акции — развитие системной благотворительности в стране. До 18 февраля при заказе книг из тематической подборки «Читай-город» будет перечислять 10% с каждой продажи в пользу благотворительных фондов. Если же покупатель хочет сделать пожертвование самостоятельно, он может перевести средства по QR-коду на суперобложке в одном из магазинов сети.

«Читающий человек очень сентиментален, он сопереживает героям. И именно в этот момент сопереживания мы хотели поймать его и сказать: «Да, действительно, ты не можешь вернуть к жизни (героя – ред.) или помочь герою, но есть люди и животные вокруг тебя, которые попали в такую же ситуацию и которым помочь можно», – рассказал креативный директор агентства Nectarin Дмитрий Перцов.

Для этого авторы проекта разработали закладки со специальным дизайном. Их положат в те части книг-участниц акции, в которых происходят наиболее эмоциональные события.

В ассортимент акции вошли книги, посвященные реальным проблемам: заболевания, потеря детьми своих родителей, проблемы с бездомными животными. Поддержку от проекта получат фонд медицинских решений «Не напрасно», который направлен на профилактику заболеваний и повышение качества лечения пациентов и квалификации врачей, фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух», обеспечивающий дорогостоящее лечение и поддерживающий больных первичным иммунодефицитом.

Кроме того, поддержку получит первый в России центр реабилитации временно бездомных животных «Юна», где ветеринарные врачи, кинологи и зоопсихологи готовят домашних питомцев обрести дом.

С полным ассортиментом проекта «Добро между строк» можно ознакомиться на сайте «Читай-город».