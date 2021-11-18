РИАМО - 18 ноя. Каждый год в третье воскресенье ноября во всем мире отмечают День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В Подмосковье на этой неделе проходят мероприятия, приуроченные к этому дню, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Статус этого дня закреплен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день принято чтить память людей, погибших в ДТП, соболезновать членам их семей и проводить тематические информационно-пропагандистские мероприятия.

На этой неделе во всех муниципалитетах региона будут организованы мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции посетят слушателей автошкол, водителей такси и водительский состав организаций, осуществляющий деятельность по перевозке пассажиров общественным автотранспортом. Кроме того, автоинспекторы проведут встречи с юными участниками дорожного движения, которые пострадали в результате ДТП.

Главным событием памятной недели станет проезд тематической инсталляции на специализированной технике по центральным улицам Можайска, Пушкина, Щелкова, а также Раменского, Орехово-Зуевского и Богородского городских округов.