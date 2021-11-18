РИАМО - 18 ноя. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли во втором чтении проект бюджета Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Хочу обратить внимание, что с учетом позитивной динамики в этом году мы исполним бюджет с существенным темпом роста, а в следующем году по консолидированному бюджету области ожидаем достижения триллиона рублей расходов», - отметила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В ходе заседания Мособлдума приняла 62 замечания к проекту бюджета из 82 поступивших.

Ранее состоялись публичные слушания по проекту подмосковного бюджета на 2022-2024 годы. К проекту бюджета поступило 82 замечания от депутатов, думских комитетов, Контрольно-счетной палаты Московской области. Также от представителей общественности и жителей поступило более 50 вопросов.

Дальнейшая работа над документом

«Мы сегодня вплотную находимся в бюджетном процессе, 26 октября бюджет был внесен в областную думу, одобрен. 17 ноября у нас состоялись публичные слушания с очень активным участием депутатов, представителей муниципалитетов и жителей», - сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Он подчеркнул, что у обладателей права законодательной инициативы была возможность представить свои инициативы и замечания к проекту бюджета. Так, было собрано 82 замечания, из них 62 вошли в список утвержденных. Остальные были отклонены или сняты заявителями.

Ефимов добавил, что далее в течение 4 дней будут собираться правки к документу, а также продолжится его подготовка к третьему чтению.

Согласно проекту, в 2022 году размер доходов бюджета Московской области планируется в объеме 763 млрд рублей, расходов – 807 млрд рублей. Параметры консолидированного бюджета следующие: доходы – 965 млрд рублей, расходы – 1 трлн рублей.