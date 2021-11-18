РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты, которую он нашел в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 25-летнего местного жителя о том, что неизвестный присвоил себе банковскую карту, потерянную им на одной из улиц в микрорайоне Климовск. Впоследствии он расплачивался ей в продуктовых магазинах округа. Общая сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего уроженца Ставропольского края.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.