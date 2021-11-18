РИАМО - 18 ноя. Сотрудники Домодедовской таможни нашли лекарство, содержащее психотропное средство. Оно было в багаже гражданина России, прилетевшего рейсом Ларнака – Жуковский. Проводится проверка, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Пассажир, прибыв в аэропорт Жуковский, проследовал через «зеленый» коридор, что предполагает отсутствие у него товаров, которые нужно декларировать.

В ходе досмотра багажа в обувной коробке Louis Vuitton были обнаружены лекарственные препараты. В блистерах с маркировкой «XANAX» находилось 8 140 таблеток.

Экспертиза установила, что в составе препаратов присутствует алпразолам, признанный в России психотропным веществом. В настоящее время проводятся мероприятия, соответствующие уголовно-процессуальному кодексу РФ.

Незаконное перемещение через границу психотропных средств может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 229.1 УК РФ.