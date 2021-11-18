РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 ноя. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил отремонтированные дороги к СНТ в Кожине, Алексеевке и Больших Жеребцах, всего в этом году в Щелкове отремонтировали 12 дорог к СНТ, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Сейчас там доделывается инфраструктура: проводится отсыпка боковых полос безопасности, установка знаков, разметка, установка светоотражающих элементов.

«В этом году в городском округе Щелково реализовали внушительный план ремонта - приводили в порядок около 70 участков различных трасс. Среди них - 12 дорог к СНТ. Программа очень востребована в Подмосковье, получает большое число позитивных откликов от граждан. В ходе осмотра также отметили качество выполненных работ», - сказал Шапкин.

На следующий год запланировано строительство 55 дорог к СНТ в 11 городских округах Подмосковья. В Щелкове будут отремонтированы подъездные дороги к СНТ «Металлург», «Козино», «Флора-2», «Ручеек-3», «Клюквенное».