РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Люберецкий дворец культуры присоединился к акции #МнеНеФиолетово в честь Всемирного дня недоношенных детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Здание на Октябрьском проспекте 17 ноября подсветили в фиолетовый цвет. Акцию проводит благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо».

По инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) 17 ноября более чем в 200 странах проводят Всемирный день недоношенных детей, привлекая к данной проблеме внимание свыше 2,5 млрд человек.