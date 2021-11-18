РИАМО - 18 ноя. Мужчина 1991 г. р. нанес ножевые ранения своему знакомому 1993 г. р. в ходе пьяной ссоры в городе Кубинка Одинцовского округа, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший был госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки из дома на Можайском шоссе.

В ходе проведения оперативно-разыскных действий был задержан нападавший – знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки, когда между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил знакомого ножом в грудь.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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