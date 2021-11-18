РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Депутат Мособлдумы Лидия Антонова встретилась с председателями уличных комитетов поселка Малаховка городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители обсудили проблемы благоустройства, безопасности дорожного движения, уличного освещения, ремонта дорог и тротуаров.

Некоторые вопросы вынесут на рассмотрение комиссии с участием сотрудников ГИБДД. Это ограничение скоростного режима на ул. Чайковского, запрет парковки автомобилей на ул. Южной, установка светофора на Егорьевском шоссе по дороге к гимназии №46. Горожане также просят обустроить пешеходный переход возле почтового отделения на Красковском шоссе.

«Несколько объектов по наказам малаховцев включат в программу «Светлый город». Это ул. Щорса у д. 29, участок между ул. Чапаева и ул. Красная Змеевка. Также администрация обещает улучшить освещение на Маяковской улице», – сказала Антонова.

Она добавила, что в план работ на 2022 год включили благоустройство Летнего парка. На ул. Красная Змеевка появится тротуар к отделению банка.