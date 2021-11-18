РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. В подмосковной Балашихе задержали уроженца Республики Нигерия по подозрению в мошенничестве на 1,5 тыс. долларов, в настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

По предварительным данным, злоумышленник зарегистрировался на одном из сайтов знакомств под женским именем. В ходе переписки с жителем подмосковного поселка Тучково он выдумал историю о том, что живет в США, но сейчас проходит службу медработницей в Сирии. Там якобы остались ценные вещи и деньги, которые никак не получается вывезти. Он попросил помощи в оплате и получении отправления с вещами. Мужчина согласился.

Позже аферист прислал фотографию поддельной квитанции об отправке вещей в Россию, а затем вышел на связь с мужчиной, представившись курьером транспортной компании. Африканец сообщил, что за прибывшую посылку нужно заплатить около 1,5 тыс. долларов США. Потерпевший занял деньги у знакомого, перечислил на указанные счета, после чего злоумышленник перестал выходить с ним на связь.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого и при участии Росгвардии задержали его в городском округе Балашиха.

«Сотрудниками Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Рузского городского округа задержан уроженец Республики Нигерия, подозреваемый в мошенничестве», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что следователем отдела МВД России по Рузскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

В ходе осмотра места проживания нигерийца обнаружены и изъяты мобильные телефоны, СИМ-карты, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - подчеркнула Волк.