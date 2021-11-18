РИАМО - 18 ноя. Таможенники столичного аэропорта Шереметьево обнаружили у пассажира, прибывшего из Нью-Йорка, незадекларированные ювелирные изделия и бриллианты. Об этом сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни.

По прилете 56-летний пассажир прошел через «зеленый коридор» и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Таможенники нашли в его чемодане 9 ювелирных изделий из золота - кольца, браслет, кулон, а также 360 бриллиантов. Стоимость всех задержанных драгоценностей составила почти 3 млн рублей.

В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров).

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