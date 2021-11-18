РИАМО - 18 ноя. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон о продлении на 2 года налоговых мер поддержки работающих в Подмосковье организаций и индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент РИАМО.

«Закон предлагает продление на 2 года УСН (упрощенная система налогообложения - ред.) и ПСН (патентная система налогообложения - ред.) для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Данная мера поддержки действует на территории Московской области и ей в среднем пользуются 2,5 тыс. организаций. Также предлагаем продлить на 2 года пониженную ставку по УСН в размере 10% для налогоплательщиков по отдельным видам деятельности», - пояснила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Так, по 31 декабря 2023 года продлено действие нулевых ставок по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, бытовой и научной сферах.

Также продлено действие пониженной налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения «доходы минус расходы» в размере 10% для налогоплательщиков, осуществляющих определенные виды экономической деятельности.