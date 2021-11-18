РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. В подмосковной Балашихе ищут пропавших девочек-подростков 13 и 14 лет, их местонахождение неизвестно с 16 ноября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропали 13-летняя Анастасия Свирина и 14-летняя Елена Шелихова, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. С 16 ноября 2021 года их местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост Свириной 168 см, она нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в желтую куртку-парку ниже колена, черные брюки, черные ботинки с желтой подошвой.

Приметы Шелиховой: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы каштанового цвета с розовыми прядями, глаза карие. Была одета в зеленую куртку-парку ниже колена, черные брюки, черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.