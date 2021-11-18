РИАМО - 18 ноя. Ираклий Джабуа получил 9,5 лет колонии особого режима. Его осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Его преступное влияние затрагивало Московскую, Ростовскую и Красноярскую области, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Свой статус «вора в законе» Джабуа использовал с августа 2014 года. Высшее положение обязывало других преступников подчиняться ему.

Джабуа соблюдал, распространял и сохранял обычаи и традиции преступного мира, имея опыт и действуя из корыстных побуждений.

22 июля 2019 года его задержали сотрудники пограничных органов в аэропорту Домодедово. Джабуа пытался выехать в Турцию по поддельному паспорту гражданина Армении.