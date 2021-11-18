РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. В рамках проведения работ по очистке пруда на улице Лорха в Люберцах за 3 дня вывезли порядка 80 куб. м древесных отходов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Рабочие выполнили валку сухостоя, обрезали кустарники и собрали мусор. В рамках работ планируется вычистить берег пруда от поваленных веток и деревьев. Также будут опилены аварийные деревья, воду очистят от камыша и соберут бытовые отходы.

На пруду установят 2 домика для уток. Работы завершат до 30 ноября.