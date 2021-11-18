РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 ноя. В четверг в связи с ремонтными работами на транзитной трубе временно прекращена подача отопления на 2 улицах в микрорайоне Чкаловский подмосковного Щелкова, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отопление отключено на ул. Гагарина, 3, 4, 6 и ул. Жуковского, 2, 4, 5, 8.

Подача отопления возобновится после завершения работ. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.