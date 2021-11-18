РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Энергетики ПАО «Россети Московский регион» поддержали международную благотворительную акцию #МнеНЕфиолетово и включили фиолетовую подсветку на здании филиала в Подольске, сообщает пресс-служба ЮЭС ПАО «Россети Московский регион».

Во Всемирный день недоношенных детей, 17 ноября, энергетики приняли участие в акции поддержки семей с детьми, рожденными на раннем сроке. По статистике, это каждый 10-й ребенок в мире. Фиолетовую подсветку как символ сострадания и надежды на счастливую жизнь новорожденных включили на административном здании филиала компании «Россети Московский регион» – «Южные электрические сети» в Подольске.

Праздник учрежден 17 ноября 2009 года по инициативе Европейского фонда помощи новорожденным детям (EFCNI) в память о преждевременном рождении дочери у его основателей. Фиолетовый – официальный цвет фонда EFCNI и благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, чувствительность, сострадание и готовность безвозмездно помогать людям.

В текущем году эту дату отметили в 13-й раз. Акция объединила более 200 стран, в ней приняли участие более 30 регионов России для привлечения внимания к проблеме преждевременных родов.

«Энергетики прилагают все усилия для обеспечения качественным и надежным электроснабжением потребителей Московского региона. В зоне особого внимания – социально значимые объекты, среди которых только на территории южного Подмосковья 12 родильных домов и 2 перинатальных центра. Участие в акции – это дополнительный знак внимания и поддержки семьям, новорожденные дети которых нуждаются во врачебной помощи в специализированных условиях стационаров», – сказал директор Южных электрических сетей Всеволод Иванов.

«Россети Московский регион» – одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. Обеспечивает электроэнергией 20-миллионное население Московского региона.