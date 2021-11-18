РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 ноя. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин подарил детской школе искусств им. В.К. Андреева раритетное пианино, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пианино многие годы было домашним семейным музыкальным инструментом. Жигалкин поделился с коллективом ДШИ рассказом об истории создания этого инструмента, особенностях его конструкции и механики.

Инструмент сделан немецкими мастерами компании G.F. Muller в 19 веке. Пианино отличает его живописная дека и канделябры на корпусе. Редкая особенность механики – ручной переключатель педали.

Преподаватели музыкальной литературы рассказали ученикам об истории фортепиано на наглядном примере старинного немецкого пианино.