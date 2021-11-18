РИАМО - 18 ноя. Утверждено обвинительное заключение в отношении 2 подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка в Солнечногорске, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Убийство произошло ночью 30 марта этого года в микрорайоне Школьный деревни Брехово городского округа Солнечногорск.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, обвиняемые распивали алкоголь в квартире. Там же присутствовали убитый и его знакомая. В один момент мужчины и подросток вышли из дома.

На улице между ними произошла внезапная ссора, в ходе которой мужчины нанесли несовершеннолетнему более 30 ударов ножом. После этого один из обвиняемых похитил его вещи. Подросток умер на месте ЧП, а обвиняемые скрылись.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.