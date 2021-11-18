РИАМО - 18 ноя. В Ленинском округе набирает темпы работа по внедрению раздельного сбора ТКО. Так, в этом месяце в 12 школах округа установлены экопункты – автоматы по приему пластиковой, алюминиевой и стеклянной упаковки, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это важный вклад в будущее, способствующий экологическому воспитанию подрастающего поколения», – подчеркнул глава округа Алексей Спасский.

Он также уточнил, что в планах у руководства муниципалитета – установка таких экопунтков в торговых центрах и МФЦ.

Также на территории Ленинского округа расположены порядка 750 синих и свыше 2,6 тыс. серых контейнеров для раздельного накопления отходов.

Кроме того, в этом году в Видном открыта площадка «Мегабак» для сбора крупногабаритного мусора, подлежащего вторичной переработке. За 4 месяца здесь было собрано более 360 куб. м отслужившей мебели, шин, стекла, пластика и картона.

Раздельному сбору ТКО традиционно уделяется большое внимание на всей территории Московской области. Подмосковье – лидер среди регионов России по объемам вторичной переработки отходов. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, благодаря работе 10 современных КПО с 2019 года в Подмосковье порядка 4,5 млн тонн мусора отправилось на переработку, а не на полигоны.