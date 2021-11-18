РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 ноя. В Домодедове за сутки выявили 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 16 522 случая Covid-19, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 407 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 566 839 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 750 человек. Выздоровели и выписались 497 920 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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