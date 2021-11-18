РИАМО - 18 ноя. Московское областное управление ФАС России привлекло ПАО «Россети Московский регион» к повторной административной ответственности за нарушение сроков подключения к электросетям, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление с жалобой на ПАО «Россети Московский регион» обратился житель подмосковного поселка Лесные Поляны. Согласно доводам жалобы, компания нарушила срок выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В результате проведения административного расследования УФАС установило, что компания нарушила правила технологического присоединения и назначила ей штраф в размере 600 тыс. рублей в соответствии со статьей 9.21 кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее ПАО «Россети Московский регион» уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения компании к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 кодекса РФ об административных правонарушениях.