РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 ноя. Семья в Королеве накопила долг за жилищно-коммунальные услуги в размере почти 2 млн рублей, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Не все жители Королева вовремя оплачивают коммунальные услуги. В результате помимо коммунальных служб страдают и те жители, которые своевременно оплачивают счета, ведь появляется угроза нарушения стабильности поставок коммунальных услуг всему дому. С начала года общая задолженность по некоторым управляющим организациям Королева составляет 640 млн рублей.

В доме 20/35 на проспекте Космонавтов есть квартира, задолженность которой без малого 2 млн рублей, из них более 122 тыс. рублей - это пени. В доме 20А на проспекте Королева есть похожая квартира, где накопили долгов на общую сумму более 1,3 млн рублей, из них более 84 тыс. рублей составляют пени.

В отношении всех должников ведется судебная работа, работа со службой приставов, а также предлагаются варианты решения проблемы. Но не всегда жители готовы принимать помощь, чем только усугубляют ситуацию.

«Уважаемые королевцы! Оплачивайте вовремя услуги, которыми вы пользуетесь. Не дожидайтесь, пока долг станет неподъемным для семейного бюджета. Проблему можно решать постепенно, обращайтесь в управляющую компанию с просьбой о реструктуризации долга, тогда вы сможете вносить небольшие суммы, пока полностью не погасите задолженность», - сказал заместитель главы Королева Владимир Шабалдас.