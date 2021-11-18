РИАМО - 18 ноя. Полицейские начали проверку информации об избиении 9-летнего школьника одноклассниками на уроке физкультуры в частной школе на западе Москвы, врачи зафиксировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб спины, сообщает ТАСС.

Согласно информации, предоставленной агентству источником в правоохранительных органах, накануне днем в полицию поступило обращение врача-травматолога одной из детских больниц, который сообщил, что в медучреждение обратился школьник с телесными повреждениями.

Ребенок сообщил врачам, что на уроке физкультуры его избили одноклассники. По словам ребенка, инцидент произошел в частной школе по адресу ул. Ельнинская, д. 18 к. 3.

По данным открытых источников, по этому адресу располагается частная школа «Интеграция».

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