РИАМО - 18 ноя. Правоохранители задержали 23-летнего неработающего жителя столицы, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков в крупном размере, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В квартире задержанного были обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочный материал, изолента и магниты, а также полимерные пакеты и свертки с неизвестными веществами внутри и таблетки.

Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в своем составе более 116 г кокаина, 13 г МДМА и 92 г гашиша. Остальные изъятые вещества, общая масса которых более 500 г, направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. В том числе по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Подозреваемый находится под стражей.

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