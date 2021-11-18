РИАМО - 18 ноя. В рамках развития территории индустриального парка «КлинАвтоТранс» планируют создать еще 2 тыс. рабочих мест, инвестировать свыше 9 млрд рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил эти темы с резидентами и пообщался с жителями региона, которые здесь трудоустроены, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Гендиректор АО «КлинАвтоТранс» Олег Сафронов рассказал, что сейчас строятся производственно-складские помещения со всей инфраструктурой.

«У нас есть необходимый запас энергетики, мощностей, что позволяет нашим арендаторам, докупая какое-то оборудование, без проблем присоединять его, совершенствовать и расширять свои технологические процессы. На следующий год у нас запланировано строительство участка площадью 43 га, там мы планируем построить в течение 3 с небольшим лет около 250 тыс кв. м производственно-складских помещений», - объяснил Сафронов.

Кроме того, планируется строительство бизнес-центра и энергоцентра с установкой газо-поршневых станций. Использование последнего обеспечит новые здания теплом и электричеством.

Проекты парка выполняются по принципу Build-to-suit – «строительство под ключ». Резиденты «КлинАвтоТранс» заключают долгосрочные договоры на аренду производственно-складских и офисных помещений класса А и В. В настоящее время тут базируется порядка 20 отечественных и зарубежных компаний – малый, средний и крупный бизнес.

В совокупности резиденты инвестировали свыше 3 млрд рублей, создано более 1 тыс. рабочих мест.

В присутствии Андрея Воробьева на предприятии «Каскад» был запущен новый станок. Данное предприятие занимается производством светотехнических изделий для бытового и промышленного назначения, коммерции и офисов. Продукция реализуется как в России, так и в странах СНГ, и в Европе.

«Этот станок позволяет нам производить пресс-формы большого размера для термопластавтоматов. Раньше все покупалось в Китае. В этом году мы подали документы на получение субсидии от правительства Подмосковья, чтобы купить новое оборудование», - сказал главный инженер ООО «Каскад» Сергей Павлов.

Он отметил, что предприятие перебралось в индустриальный парк летом. Сотрудниками компании являются порядка 300 местных жителей.