РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске сотрудники полиции раскрыли кражу велосипеда, подозреваемого задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Подольску.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 54-летней местной жительницы о краже велосипеда, оставленного на лестничной клетке дома на улице 43-й Армии. Общая сумма материального ущерба составила 15 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 28-летнего местного жителя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.