РИАМО - 18 ноя. Подмосковное УФАС России предупредило ООО «Московский областной единый информационно-расчетный центр» о необходимости прекратить действия, в которых усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Ведомство усмотрело в действиях платежного агента управляющих компаний нарушение п. 8 ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции». Это привело к ущемлению интересов некоторых страховых организаций, оказавшихся в неравном положении с другими, в части установления разных сумм денежного вознаграждения за предоставление потребителям в платежных документах услуги добровольного страхования.

ООО должно в 15-дневный срок прекратить указанное нарушение и обеспечить организациям равные условия.

Если предупреждение выполненяется в срок, то за нарушение не предусматривается административная ответственность, дело не возбуждается.