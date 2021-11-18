РИАМО - 18 ноя. Президент России Владимир Путин направил в Афганистан 3 военно-транспортных самолета, которые доставят местным жителям гуманитарную помощь и эвакуируют 380 граждан РФ и других стран, сообщает Nation News.

Самолеты приземлятся в аэропорту Кабула.

По словам генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася, вскоре в Афганистане может случиться полный крах экономики и социальной сферы.

Ранее постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя предупреждал, что Россия отправит в Афганистан продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.

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