РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске подвели итоги Областного фестиваля спорта по боулингу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации округа.

17 ноября в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» прошел Областной фестиваль спорта по боулингу среди лиц с ограниченными возможностями Московской области из юго-западной зоны Подмосковья. Его посвятили Дню памяти подвига героев-панфиловцев. В мероприятии приняли участие 43 человека.

Команда «Комета» КГО ВОИ из микрорайона Климовск Подольска заняла первое место, выбив 431 очка. Второе место у команды из Домодедова ДРО ВОИ - 313 очков. Бронза у команды из Видного ЛРО ВОИ - 284 очка.

Администрация округа поздравила победителей, призеров и всех участников соревнований и пожелала новых побед.