РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков осмотрел благоустройство парка им. Карбышева в поселке Нахабино и поручил ответственным лицам в ближайшее время устранить выявленные недочеты, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Волков посетил парк им. Карбышева с рабочим визитом вечером 17 ноября. В выездном совещании приняли участие депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, первый заместитель главы округа Антонина Ларина, представители Госадмтехнадзора МО и МКУ «Единая служба заказчика». К обсуждению качества выполненных работ присоединились местные жители.

Руководитель муниципалитета обратил внимание на отсутствие урн и скамеек для отдыхающих, поврежденные малые архитектурные формы, отсутствие оградительных перил у пруда и частичное отсутствие освещения с противоположной стороны водоема. В ходе встречи нахабинцы попросили заменить песочное покрытие на детской площадке на резиновое.

«Неоднократно получал жалобы от жителей в социальных сетях и на личных встречах. Люди справедливо возмущаются на недоработки, несмотря на свежий ремонт. Поручил ответственным лицам устранить все недочеты в самые короткие сроки. Держу на личном контроле выполнение поставленных задач», - подчеркнул Волков.

Благоустройство парка завершилось в октябре текущего года. В перечень работ вошли обустройство детской площадки, воркаута, строительство амфитеатра, ремонт дорожек.

Предусмотренное освещение не было подключено по причине затянувшегося оформления договора с ресурсоснабжающей организацией. В ходе еженедельного оперативного совещания 15 ноября врип главы Красногорска поставил задачу включить фонари. На данный момент уличные светильники на территории парка работают в штатном режиме.