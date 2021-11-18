РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 ноя. Детская писательница Марина Шумова передала 100 книг Щелковской центральной библиотеке, сообщается на сайте администрации городского округа.

Писательница подарила недавно изданные книги «Марьина горка», «Сказка о мышке», трилогию «Перо жизни», пьесу «Рождественская быль», а также книгу о краеведении в Загорянском поселке.

По образованию Шумова - учитель биологии. Сочинением детских сказок, рассказов и пьес она увлекается давно.